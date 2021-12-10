Три варіанти відкинуто: Арестович пояснив, чому РФ блокує обмін полоненими

За його словами, Кремль вважає, що Україна має віддати РФ затриманих злочинців без засудження нашим судом.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, які вимоги озвучує Росія у межах Мінських переговорів.

Про це Арестович сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, Кремль вчергове відкинув різні формати обміну утримуваними особами.

"Ми запропонували в черговий раз обміняти осіб, які взаємно утримуються у зв'язку із конфліктом. Три варіанти ми запропонували: 13, 24 і майже 60 осіб. Також все відкинуто. Головний аргумент російської сторони полягає в тому, що вони жадають від нас процесуального очищення. Це не юридичний термін", — сказав радник Єрмака.

Арестович пояснив, чому РФ блокує обмін полоненими. Зокрема, Москва хоче, щоб президент помилував осіб, які Україна має віддати РФ, без засудження нашим судом. А це заборонено українським законодавством.

"Процедура має такий вигляд: спочатку вони взаємодіють із українськими судами, наприклад, як колишні бійці "Беркута". Після того, як вони отримують вирок суду, їх може помилувати президент. До цього ми не можемо зробити — і ми постійно пояснюємо це російській стороні", — підсумував він.

Нагадаємо, Олексій Арестович розповів про можливість залучення Німеччини та Франції до СЦКК.

Раніше Олексій Резніков повідомив, що Україна закупила у Литви озброєння проти російських безпілотників, а також анонсував "серйозний тюнінг" Міноборони.

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