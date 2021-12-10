Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Курс долара і євро на 10 грудня

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курс долара і євро на 10 грудня

УНІАН

Вартість долара становить 27,1 грн, а євро – 30,7 грн.

У п'ятницю, 10 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть і протягом найближчих вихідних - у суботу та неділю, 11 та 12 грудня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 10 грудня:

  • Долар США – 27,10 (мінус 11 коп.).
  • Євро – 30,67 грн (мінус 9 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 9 грудня:

  • Долар США – 27,10/27,25 грн.
  • Євро – 30,55/30,85 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація