Курс долара і євро на 10 грудня

Курс долара і євро на 10 грудня

Вартість долара становить 27,1 грн, а євро – 30,7 грн.

У п'ятницю, 10 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть і протягом найближчих вихідних - у суботу та неділю, 11 та 12 грудня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 10 грудня:

Долар США – 27,10 (мінус 11 коп.).

Євро – 30,67 грн (мінус 9 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 9 грудня:

Долар США – 27,10/27,25 грн.

Євро – 30,55/30,85 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.