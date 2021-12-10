Курс долара і євро на 10 грудня

Вартість долара становить 27,1 грн, а євро – 30,7 грн.
У п'ятницю, 10 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть і протягом найближчих вихідних - у суботу та неділю, 11 та 12 грудня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 10 грудня:
- Долар США – 27,10 (мінус 11 коп.).
- Євро – 30,67 грн (мінус 9 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 9 грудня:
- Долар США – 27,10/27,25 грн.
- Євро – 30,55/30,85 грн.
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