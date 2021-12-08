Зеленський підписав закон про виділення коштів на виплати вакцинованим

Президент підписав відповідні зміни до закону 8 грудня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021 (законопроєкт №6297), у тексті якого вказано про виділення 8 млрд грн на програму "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень вакцинованим громадянам.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

На сторінці законопроєкту №6297 видно, що 7 грудня закон підписав голова Верховної Ради, а 8 грудня — президент.

Новий закон передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 10,2 млрд грн, з яких 8 млрд грн виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою "Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень для вакцинованих українців.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно буде.

Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

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