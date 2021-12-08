Український чемпіон Європи з боротьби змінив громадянство

Семен Новіков отримав болгарський паспорт.

Титулований український борець греко-римського стилю Семен Новіков отримав болгарський паспорт і з наступного сезону виступатиме під прапором вже іншої країни.

Про це повідомляє болгарський портал "focus-news.net".

Джерело зазначає, що Новіков вже отримав паспорт громадянина Болгарії. Коли спортсмен зможе дебютувати у новій збірній, поки що залишається невідомо, бо зовсім недавно він переніс операцію на плечі.

Публікацію про те, що Новіков змінив громадянство, на своїй сторінці у Facebook поширив олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він повідомив, що сам колись відмовився від пропозицій виступати за Болгарію, Росію, Китай, Руанду.

"Мотивували великими "компенсаціями" за сам перехід, і щомісячною зарплатою, шаленими призовими за перемоги на міжнародному рівні! Але єдине, що зрозумів тоді, що є речі, які не купуються за гроші, а це - відчувати себе своїм, повертаючись зі змагань! Упевнений, приймати вітання на Батьківщині - особливе задоволення", - написав Беленюк.

Спортсмен побажав йому удачі і припустив, що вони можуть зустрітися в Парижі.

Новіков – чемпіон Європи-2020 та перший в історії України дворазовий чемпіон світу у віці до 23 років.

На Олімпійскі ігри-2020, де Беленюк виборов золото, Семен не потрапив.

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