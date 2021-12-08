Украинский чемпион Европы по борьбе сменил гражданство

Семен Новиков получил болгарский паспорт.

Титулованный украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков получил болгарский паспорт и со следующего сезона будет выступать под флагом другой страны.

Об этом сообщает болгарский портал "focus-news.net".

Источник отмечает, что Новиков уже получил паспорт гражданина Болгарии. Когда спортсмен сможет дебютировать в новой сборной, пока остается неизвестно, потому что совсем недавно он перенес операцию на плечи.

Публикацию о том, что Новиков сменил гражданство, на своей странице в Facebook распространил олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он сообщил, что сам когда-то отказался от предложений выступать за Болгарию, Россию, Китай, Руанду.

"Мотивировали большими "компенсациями" за сам переход, и ежемесячной зарплатой, безумными призовыми за победы на международном уровне! Но единственное, что понял тогда, что есть вещи, которые не покупаются за деньги, а это — чувствовать себя своим, возвращаясь с соревнований! Уверен, принимать поздравления на Родине – особое удовольствие", — написал Беленюк.

Спортсмен пожелал ему удачи и предположил, что они встретятся в Париже.

Новиков – чемпион Европы-2020 и первый в истории Украины двукратный чемпион мира в возрасте до 23 лет.

На Олимпийские игры-2020, где Беленюк завоевал золото, Семен не попал.

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