Рада ухвалила закон про тисячу для вакцинованих

У другому читанні його підтримали 253 народні депутати.

У четвер, 2 грудня, у Верховній Раді України ухвалили законопроект, який передбачає виплату тисячі гривень усім вакцинованим від коронавірусу українцям.

Як стало відомо із повідомлення на сайті Ради, за цей законопроєкт у другому читанні проголосували 253 нардепи.

Передбачається, що такі виплати не тільки стимулюватимуть українців вакцинуватися від COVID-19, але й стануть підтримкою для тих сфер бізнесу, які найбільше потерпіли через пандемію коронавірусної інфекції та пов’язані з нею карантинні обмеження.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроєкту, 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, що призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання.

Відповідні кошти будуть нараховувати від 19 грудня і їх можна буде витратити на:

квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси;

абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

квитки до кінотеатру, театру, музею, концертної зали;

придбання книг.

Після того, як нараховані кошти надійдуть на рахунок, скористатися ними можна буде упродовж 4 місяців.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу заохочують громадян до вакцинації не лише карантинними обмеженнями, але й низкою бонусів.

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