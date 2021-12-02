"Застаріла на 20 років": шкільну програму з інформатики збираються змінити

"Застаріла на 20 років": шкільну програму з інформатики збираються змінити

Робоча група, яка займатиметься модернізацією предмету, вже створена.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з Міністерством освіти і науки України ініціювали зміну шкільної програми з інформатики.

Про це очільник Мінцифри повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Федоров зазначив, що вже навіть створено робочу групу, яка займатиметься модернізацією навчальної програми.

"Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей, а не забирати у них інтерес до технологій через програму предмета, яка застаріла років на 20", — наголосив очільник Мінцифри.

Він також підкреслив, що цифрова грамотність сьогодні — життєво необхідна річ, і вчити правильно користуватися технологіями важливо з дитинства, зокрема у школах на уроках інформатики, і робити це потрібно якісно.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров анонсував кілька нових послуг, які будуть доступні в державному додатку "Дія".

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