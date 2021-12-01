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SpaceX змінила орбіту деяких супутників Starlink: названа причина

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SpaceX змінила орбіту деяких супутників Starlink: названа причина

Associated Press

Корабель SpaceX Dragon, пристикований до Міжнародної космічної станції (МКС), і сама станція мають захисну поверхню

Американська SpaceX змінила орбіту низки інтернет-супутників Starlink, щоб уникнути їхнього зіткнення з космічним сміттям.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

"Нам довелося змінити орбіти деяких супутників Starlink, щоб знизити ризик зіткнення (з космічним сміттям — ред.)", — випливає з повідомлення в Twitter.

Маск зазначив, що корабель SpaceX Dragon, пристикований до Міжнародної космічної станції (МКС), і сама станція мають захисну поверхню, яка витримує потрапляння в них об'єктів, що рухаються на високих швидкостях.

Раніше космічне командування США заявило, що Росія під час випробувань протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408", що призвело до утворення на низькій навколоземній орбіті понад 1,5 тис. уламків, якими можна вести моніторинг.

Водночас, американські військові зауважували, що в результаті випробувань на орбіті з'являться сотні тисяч дрібніших уламків, відстежити які буде неможливо.

Крім того, повідомлялося, що щонайменше 14 уламків загрожували МКС та міжнародному екіпажу із семи осіб. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявляв, що "випробування Росії значно збільшили небезпеку астронавтів та космонавтів на МКС".

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