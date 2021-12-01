SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink: названа причина

Корабль SpaceX Dragon, пристыкованный к Международной космической станции (МКС), и сама станция обладают защитной поверхностью

Американская SpaceX изменила орбиту ряда интернет-спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

"Нам пришлось изменить орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы снизить риск столкновения (с космическим мусором - ред.)", - следует из его сообщения в Twitter.

Маск отметил, что корабль SpaceX Dragon, пристыкованный к Международной космической станции (МКС), и сама станция обладают защитной поверхностью, которая выдерживает попадание в них объектов, двигающихся на высоких скоростях.

Ранее космическое командование США заявило, что Россия во время испытаний противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию на низкой околоземной орбите более 1,5 тыс. обломков, по которым можно вести мониторинг.

В то же время, американские военные замечали, что в результате испытаний на орбите появятся сотни тысяч более мелких обломков, отследить которые будет невозможно.

Кроме того, сообщалось, что по меньшей мере 14 обломков угрожали МКС и международному экипажу из семи человек. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявлял, что "испытания России значительно увеличили опасность астронавтов и космонавтов на МКС".

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