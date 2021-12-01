"Омикрон" атакует планету: новый штамм коронавируса добрался в Бразилию

Таким образом Бразилия стала 20 страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма COVID-19

Минздрав Сан-Паулу подтвердил информацию об обнаружении двух случаев заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон" в Бразилии.

Об этом информирует правительство штата, - пишет "Интерфакс"

"Департамент здравоохранения штата Сан-Паулу подтвердил первые два завозных случая нового варианта COVID-19 "Омикрон" в Бразилии", - говорится в сообщении.

Новый штамм был подтвержден у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, прибывших в Бразилию из ЮАР 23 ноября.

Они сдали тесты на COVID-19, которые оказались положительными. Последующие анализы подтвердили у них новый штамм "Омикрон".

Бразилия стала 20 страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма COVID-19.

Правительство Бразилии ввело ограничения на полеты из ЮАР и пяти других стран юга Африки.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения 24 ноября сообщили о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Обнаружили его в Южной Африке.

Заметим, ранее врач спрогнозировал, когда новый штамм "Омикрон" попадет в Украину.

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