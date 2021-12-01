"Омикрон" атакует планету: новый штамм коронавируса добрался в Бразилию

Таким образом Бразилия стала 20 страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма COVID-19
Минздрав Сан-Паулу подтвердил информацию об обнаружении двух случаев заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон" в Бразилии.
Об этом информирует правительство штата, - пишет "Интерфакс"
"Департамент здравоохранения штата Сан-Паулу подтвердил первые два завозных случая нового варианта COVID-19 "Омикрон" в Бразилии", - говорится в сообщении.
Новый штамм был подтвержден у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, прибывших в Бразилию из ЮАР 23 ноября.
Они сдали тесты на COVID-19, которые оказались положительными. Последующие анализы подтвердили у них новый штамм "Омикрон".
Бразилия стала 20 страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма COVID-19.
Правительство Бразилии ввело ограничения на полеты из ЮАР и пяти других стран юга Африки.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения 24 ноября сообщили о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Обнаружили его в Южной Африке.
Заметим, ранее врач спрогнозировал, когда новый штамм "Омикрон" попадет в Украину.
Читайте также:
- Чем опасен новый штамм коронавируса "Омикрон" и почему его так боятся: ответ врача
- Новый штамм коронавируса "Омикрон": чем опасен, кого поражает и угрожает ли Украине вспышкой
- Все, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон": симптомы болезни, лечение и реакция мира
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.