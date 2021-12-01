В США эксперты одобрили использование препарата Merck для тяжелого течения коронавируса

Представители Merck рекомендовали беременным и кормящим грудью не принимать таблетки из-за потенциальных рисков.

Консультативная группа управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовала одобрить использование препарата американской компании Merck против COVID-19 для тяжелого течения коронавируса.

Об этом пишет The Hill.

FDA еще предстоит решить, последовать ли рекомендации консультативной группы.

На прошлой неделе FDA опубликовало свой обзор о молнупиравире, в котором был сделан вывод об эффективности препарата, но были высказаны и опасения по поводу его воздействия на беременных.

Представители Merck рекомендовали беременным и кормящим грудью не принимать таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии. Фармацевтическая компания предложила женщинам в детородном возрасте использовать контрацептивы во время приема молнупиравира.

Компания не тестировала молнупиравир против нового штамма COVID-19 "Омикрон", но ожидает, что таблетка останется эффективной против этого варианта коронавируса.

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Исследование показало, что препарат снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19 на 50%. При этом обновленные данные показали меньшую эффективность препарата. Молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.

Препарат не будет применяться в качестве профилактического средства, его будут назначать уже инфицированным взрослым людям.

Напомним, десятки стран на всех континентах закрывают свои границы для путешественников из ряда южноафриканских стран из-за угрозы заражения новым штаммом коронавируса. В ВОЗ ему дали название "Омикрон". По данным ученых, новый штамм родом из Южной Африки. Он настоящий монстр по сравнению с "Дельтой", потому что в разы более мощный и опасный.

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