Вакцины против "Омикрона" могут одобрить в течение 3-4 месяцев

Вакцины против "Омикрона" могут одобрить в течение 3-4 месяцев

EMA поддерживает контакт с производителями вакцин и другими регулирующими органами, чтобы быть уверенным в том, что они "максимально подготовлены".

Вакцины, разработанные против нового штамма "Омикрон", могут быть одобрены в течение 3-4 месяцев. В то же время, эффективность сегодняшних препаратов пока не проверена.

Об этом заявил исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмер Кук, пишет CNN.

По его словам, в первую очередь, необходимо провести двухнедельные лабораторные испытания, чтобы понять насколько текущие вакцины эффективны против нового штамма. Также следует рассмотреть, как ситуация вокруг "Омикрона" будет развиваться в Европе.

Кук отметил, что при возникновении необходимости изменить имеющиеся вакцины — компаниям придется адаптировать свои препараты к новому штамму.

"Если возникнет необходимость изменить существующие вакцины, мы сможем получить одобрение этих вакцин в течение трех-четырех месяцев", – резюмировал он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

" Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он попадет в Украину через несколько недель.

По прогнозам Минздрава, "Омикрон" добереться до Украине уже через несколько недель | Новости мира

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