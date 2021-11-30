Вакцини проти "Омікрону" можуть схвалити протягом 3-4 місяців

Вакцини проти "Омікрону" можуть схвалити протягом 3-4 місяців

EMA підтримує контакт із виробниками вакцин та іншими регулюючими органами, аби бути переконаним у тому, що вони "максимально підготовлені".

Вакцини, що розроблені проти нового штаму "Омікрон", можуть бути схвалені протягом 3-4 місяців. Водночас ефективність сьогоднішніх препаратів поки що не перевірена.

Про це заявив виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Емер Кук, пише CNN.

За його словами, в першу чергу, необхідно провести двотижневі лабораторні випробування, аби зрозуміти наскільки поточні вакцини є ефективними проти нового штаму. Також потрібно розглянути, як ситуація навколо "Омікрону" розвиватиметься у Європі.

Кук зазначив, що в разі виникнення необхідності змінити наявні вакцини - компаніям доведеться адаптувати свої препарати до нового штаму.

"Якщо виникне потреба змінити наявні вакцини, ми зможемо отримати схвалення цих вакцин протягом трьох-чотирьох місяців", – резюмував він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

"Омікрон" уже в Європі, у Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться України за кілька тижнів.

За прогнозами МОЗ, "Омікрон" дістанеться України вже за кілька тижнів | Новини світу

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