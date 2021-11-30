Вірус не втомився і змінює форму: факти про штам "Омікрон" від інфекціоніста

Вірус не втомився і змінює форму: факти про штам "Омікрон" від інфекціоніста

У штама "Омікрон" понад 50 варіантів, які відрізняють його від оригінального вірусу.

Директор Національного інституту охорони здоров’я Френсіс Коллінз дав поради щодо "Омікрону" в ефірі CNN.

Коллінз показав модель вірусу та пояснив, як вірус проникає у клітки організму.

"Білки-шипи знаходяться на зовнішній стороні вірусу і дозволяють йому проникнути всередину наших клітин. Питання полягає в тому, чи дозволять антитіла, вироблені вакцинами, якими ми щепилися, захистити нас від цього вірусу? Гадаю, що так, але ми повинні знати справжні відповіді на це. А це займе два-три тижні", - говорить Коллінз.

Омікрон

Чи будуть вакцини працювати проти "Омікрону"

"Виходячи з того, що проти варіантів Alpha, Beta, Gamma і Delta, вакцини працюють, Omicron - не виняток", - говорить лікар.

Він також повідомив, що поява Omicron-штама - ще одна причина щепитися бустерною вакциною, що збільшить потенціал імунної системи щодо розпізнавання всі видів різноманітних білків-шипів.

Також читайте Календар щеплень для дорослих: які вакцини потрібно отримати після 20 років

Яких наслідків появи штаму "Омікрон" слід очікувати?

"Поки ми маємо звіт із Південної Африки, що штам "Омікрон" переноситься легше, ніж звичайний коронавірус, але в основному ним заразилися молоді люди, які у будь-якому випадку переносять хворобу легше. Ми дійсно думаємо, що це більш заразнимй варіант коронавірусу", - повідомив лікар.

Чи може "Омікрон" бути більш заразним?

"Поки сказати напевно ми не можемо. Безумовно, цей штам показує ознаки швидкого поширення. Але ми не знаємо, чи зможе він конкурувати з Delta", - сказав він.

Поява "Омікрону", за словами лікаря, означає, що знов потрібно згадати про масковий режим та дотримуватися соціальної дистанції, не кажучи вже про вакцинацію.

"Я знаю, що ви втомилися чути про коронавірус, але коронавірус не втомився від нас і сам змінює форму. Він з’явився в новій версії і намагається наздогнати нас. Ми повинні використовувати всі види інструментів, щоб не потрапити в гіршу ситуацію. Тож зробіть щеплення, щоб захистити своє життя.

Читайте також: Ознаки затяжного COVID і його наслідки: лікарі назвали 7 головних симптомів