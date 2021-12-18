SLAVIA заговорила про стосунки з ексчоловіком Дзідзьо: "Ми б могли бути разом"

Прихильники артистки не розуміють, як Михайло міг покинути таку вродливу жінку.

Співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, вирішила розповісти своїм прихильникам, де з нею можна познайомитися.

Так, Слава назвала місця, де вона полюбляє гуляти. До слова, артистку можна зустріти у Києві на вулиці Великій Васильківській, а також на Дніпровській набережній.

"Коли мене запитують, де зі мною можна познайомитись, я кажу, що на моєму концерті, або в місцях для романтичних прогулянок", - поділилася зірка.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Втім, один з фанів Слави не зміг втриматися та зазначив, що виконавиця дуже вродлива. Так, він не міг усвідомити, як Дзідзьо міг покинути таку неймовірну жінку. На що артистка відповіла, що вони б могли бути разом. Втім, Слава вирішила розвивати свою кар'єру.

"Ми б і досі могли бути разом, але я почала (точніше, продовжила) кар‘єру, і не шкодую. Тепер я щаслива, і хочу бачити щасливим Михайла", - відповіла артистка.

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