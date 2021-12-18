"Вона сама обирала сукню": наречена не запросила найкращу подругу на власне весілля, бо та була занадто гарною

Модель підкреслила, що про своє рішення подруга заявила в останній момент.

21- річна модель Олена Єлдіз опублікувала в TikTok відео, де поділилася неприємною ситуацією, яка з нею склалася. Відтак, дівчина розповіла, що її близька подруга не запросила Олену на своє весілля, бо їй здалося, що та у своїй сукні виглядає занадто гарно для такого дійства. Відео за три дні набрало понад п’ять мільйонів переглядів.

Про це пише The Mirror.

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"Моя близька подруга відмінила запрошення на своє весілля, бо подумала, що я виглядаю занадто гарно в сукні, яку вона сама вибрала для мене", — розповіла Єлдіз.

Модель додала, що про своє рішення подруга заявила в останній момент.

" Вона сказала мені в останню хвилину, що не хоче, щоб я одягала цю сукню. Я навіть не змогла б знайти іншу", — зазначила дівчина.

Олена Єлдіз опублікувала фото того самого вбрання у себе в Instagram. Дівчина зібрала тисячі схвальних коментарів.

Зокрема, користувачі не могли зрозуміти, чому ж подруга просто не обрала іншу сукню.

"Вона сама обрала сукню, тому вона не могла попросити вас її замінити, легше було вас просто не запрошувати", — написав один з коментаторів.

instagram.com/alenayildiz/

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