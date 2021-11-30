Прототип Ferrari SF90 Stradale розтрощили вщент у Німеччині

Автомобіль, який використовували для тестування розбили на автобані.

Тестовий Ferrari SF90 Stradale розбили неподалік від Хоффенхайму. Для того, щоб не розсекретити свої модифікації, кузов та оптика авто заліплені чорно-білим камуфляжом. Якщо заглянути у кабіну гіперкару, то можна побачити багато тестового обладнання, також додаткові монітори та датчики, які використовують для відстеження різних потоків даних.

Про подію на своєму сайті повідомляє видання Carscoops.

Водій Ferrari спочатку влетів у перешкоду на узбіччі, після чого гібридний гіперкар ще кілька разів ударився та вже потім йому вдалося зупинитись. З першого погляду силова конструкція ціла, а ось кузову дісталося добряче. Також невдовзі після ДТП батарея гібридної установки запалала.

На щастя, неподалік від інциденту знаходиться пожежна станція, тож рятувальники прибули швидко та приборкали вогонь.

Залишається дивним те, що Ferrari SF90 Stradale було презентовано у 2019 році, дивлячись на відео, можна зробити висновок, що розбитий автомобіль має той самий кузов що і серійний варіант. Тож незрозуміло для чого Ferrari використовує цей авто та чому він у камуфляжі. Можливо на цій машині тестують нові доопрацювання чи технології.

Нагадаємо, що нещодавно, Ferrari презентувала найпотужніший гіперкар за всю історію компанії.