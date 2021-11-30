Прототип Ferrari SF90 Stradale разбили вдребезги в Германии

Автомобиль, который использовали для тестирования, разбили на автобане.

Тестовый Ferrari SF90 Stradale разбили недалеко от Хоффенхайма. Для того чтобы не рассекретить свои модификации, кузов и оптика авто залеплены черно-белым камуфляжем. Если заглянуть в кабину гиперкара, можно увидеть много тестового оборудования, а также дополнительные мониторы и датчики, которые используют для отслеживания различных потоков данных.

О произошедшем на своем сайте сообщает издание Carscoops.

Водитель Ferrari сначала влетел в препятствие на обочине, после чего гибридный гиперкар еще несколько раз ударился и только потом ему удалось остановиться. С первого взгляда силовая конструкция целая, а вот кузову досталось изрядно. Также вскоре после ДТП батарея гибридной установки загорелась.

К счастью, неподалеку от инцидента находится пожарная станция, поэтому спасатели прибыли быстро и укротили огонь.

Остается странным то, что Ferrari SF90 Stradale было презентовано в 2019 году, смотря на видео, можно заключить, что разбитый автомобиль имеет тот же кузов что и серийный вариант. Непонятно для чего Ferrari использует этот авто и почему он в камуфляже. Возможно, на этой машине тестируют новые доработки или технологии.

Напомним, что недавно, Ferrari представила самый мощный гиперкар за всю историю компании.