Вторые в мире: Apple поможет Украине провести перепись населения

Стороны подписали документ о сотрудничестве.

Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения вместе с Apple.

Об этом 30 ноября сообщили на сайте Офиса президента.

В ОП президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретились с директором по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марком Ленноном. В результате Украина и Apple подписали Меморандум.

"Меморандум предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку Минцифры по ряду инициатив. В частности, компания будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения 2023 года. Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет такую перепись вместе с Apple", — говорится в заявлении ОП.

Американская компания также предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов.

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Глава Минцифры в своем Telegram-канале добавил, что будут сотрудничать с Apple по следующим направлениям:

планируемой переписи населения 2022-2023;

проекты, связанные с переходом в режим paperless;

развития программы Действие для платформы iOS;

инициативы по цифровой грамотности;

привлечение цифровых технологий в области здравоохранения.

Владимир Зеленский перед подписанием Меморандума подчеркнул, что после встречи в сентябре этого года с топ-менеджментом Apple в штаб-квартире компании сотрудничество между Украиной и мировым технологическим гигантом развивается очень быстро.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров и его заместитель Александр Борняков встретились с генеральным директором Apple Тимом Куком и его командой.

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