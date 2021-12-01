"Омікрон" атакує планету: новий штам коронавірусу дістався Бразилії

Таким чином, Бразилія стала 20 країною у світі, яка повідомила про виявлення нового штаму COVID-19.
МОЗ Сан-Паулу підтвердило інформацію про виявлення двох випадків зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон" у Бразилії.
Про це інформує уряд штату, пише "Інтерфакс"
"Департамент охорони здоров'я штату Сан-Паулу підтвердив перші два завізні випадки нового варіанту COVID-19 "Омікрон" у Бразилії", — йдеться у повідомленні.
Новий штам був підтверджений у 41-річного чоловіка та 37-річної жінки, які прибули до Бразилії з ПАР 23 листопада.
Вони склали тести на COVID-19, які виявилися позитивними. Подальші аналізи підтвердили у них новий штам "Омікрон".
Бразилія стала 20 країною у світі, яка повідомила про виявлення нового штаму COVID-19.
Уряд Бразилії запровадив обмеження на польоти з ПАР та п'яти інших країн півдня Африки.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я 24 листопада повідомили про появу нового штаму коронавірусу "Омікрон". Виявили його у Південній Африці.
Зауважимо, раніше лікар спрогнозував, коли новий штам "Омікрон" потрапить до України.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.