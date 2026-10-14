У Папи Римського виявили рак: лікарі видалили частину органа

Папа Римський Лев XIV / © Vatican News

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У 71-річного Папи Римського Лева XIV виявили рак легень. Понтифік переніс операцію, під час якої хірурги видалили нижню частку його правої легені. Ватикан повідомив, що втручання минуло без ускладнень, однак лікарям ще належить з’ясувати стадію захворювання.

Про це повідомило видання Associated Press.

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За результатами обстежень, проведених перед операцією, медики запідозрили у Папи злоякісне новоутворення. Остаточно діагноз підтвердили вже під час хірургічного втручання. Йдеться про аденокарциному — найпоширеніший тип раку легень.

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Операцію провели у вівторок, 13 жовтня, в римській лікарні Джемеллі. Хірургічну команду очолював головний торакальний хірург медзакладу Стефано Маргаритора.

Лікарі видалили нижню частку правої легені понтифіка. У Ватикані пояснили, що операція була радикальною, тобто хірурги намагалися повністю видалити всі підозрілі тканини, щоб не залишити ракових клітин.

Саме хірургічне втручання тривало приблизно 90 хвилин, тоді як загалом Лев XIV провів в операційній близько трьох годин.

У Ватикані запевнили, що операція завершилася успішно. Жодних ускладнень під час втручання не виникло, а згодом понтифіка перевели назад до лікарняної палати.

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Що відомо про діагноз Папи Римського

Попри успішну операцію, лікарі поки не можуть остаточно оцінити поширеність захворювання. Для цього необхідно отримати результати додаткових аналізів, зокрема дослідження лімфатичних вузлів.

Експерт із раку легень Всеохопного онкологічного центру Ломбарді Джорджтаунського університету доктор Стівен Лю пояснив, що аденокарцинома є найпоширенішим різновидом раку легень і має порівняно сприятливий прогноз.

Водночас, за словами фахівця, самого підтвердження діагнозу недостатньо, щоб визначити подальше лікування. Медикам потрібно встановити розміри пухлини, кількість уражених ділянок легені та з’ясувати, чи є ракові клітини в лімфатичних вузлах.

Якщо обстеження покажуть, що захворювання поширилося, можуть знадобитися додаткові дослідження для вибору терапії.

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Серед можливих методів лікування експерт назвав хіміотерапію, її поєднання з імунотерапією або таргетну терапію, яка передбачає застосування препаратів проти певних типів пухлин.

Проте у Ватикані наголосили, що наразі лікарі не обговорюють призначення хіміотерапії чи інших методів лікування до отримання результатів усіх необхідних аналізів.

Як почувається Лев XIV та чи зможе він повернутися до роботи

Про виявлення невеликого вузлика в легені Папа Римський розповів особисто під час недільної молитви. Тоді він повідомив, що найближчим часом перенесе операцію з його видалення.

Ще до хірургічного втручання онкологи припускали, що навіть у разі підтвердження злоякісного утворення прогноз може бути сприятливим, оскільки вузлик виявили локалізованим.

У день операції понтифік самостійно прибув до лікарні Джемеллі через головний вхід. Перед госпіталізацією він привітав десятки людей, які зібралися біля медзакладу, щоб підтримати його.

Через необхідність лікування Ватикан скасував усі заплановані аудієнції Лева XIV до 20 жовтня.

Водночас залишається відкритим питання щодо його майбутньої закордонної поїздки. Від 6 до 17 листопада понтифік планує відвідати Уругвай, Аргентину та Перу.

Це має бути найдовша подорож за час його понтифікату. Маршрут передбачає понад 31 тисячу кілометрів, близько десятка авіаперельотів, два польоти на гелікоптері, а також перебування на різних висотах у Перу.

Зазвичай онкологи рекомендують утримуватися від авіаперельотів приблизно три тижні після подібних операцій. Такий проміжок часу якраз відділяє хірургічне втручання від запланованого початку подорожі Лева XIV.

Токійський кардинал Кікучі Цутому, який бачився з понтифіком напередодні операції, розповів, що Лев XIV вирішив не відкладати втручання, зокрема щоб зберегти плани майбутніх закордонних візитів.

Що відомо про попередні проблеми зі здоров’ям понтифіка

Нинішня госпіталізація, ймовірно, стала другою в житті Лева XIV. Попри 71-річний вік, він відомий своєю фізичною активністю: регулярно грає в теніс і займається плаванням.

Раніше серйозні проблеми зі здоров’ям виникали в нього 1985 року, коли він працював молодим священником-місіонером у Перу.

Невдовзі після прибуття до міста Чулуканас майбутній понтифік захворів на черевний тиф і потрапив до лікарні. Згодом він згадував, що хвороба супроводжувалася настільки сильним болем і гарячкою, що він молився про припинення страждань.

У біографічній книжці «Папа Лев XIV: Біографія», опублікованій 2025 року, понтифік розповів, що пережите стало важливим моментом у його житті.

Після одужання він вирішив залишитися служити в Перу, попри складні умови життя. Саме цей досвід, за його словами, вплинув на подальший духовний шлях.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV закликав Україну та Росію забезпечити безпечне перевезення зерна Чорним морем.

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