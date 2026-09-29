"Сісти за один стіл": Папа Римський зробив заяву про завершення війни в Україні

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римський Лев XIV наголосив на необхідності міжнародних переговорів для завершення війни в Україні. Глава Католицької церкви закликав лідерів держав сісти за один стіл задля пошуку мирних рішень.

Про це повідомляє Die Zeit.

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«Ми повинні закликати лідерів Росії, України та інших країн зустрітися, сісти за один стіл і поговорити один з одним», — заявив Лев XIV під час польоту додому після поїздки до Франції.

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За словами понтифіка, головним завданням таких переговорів має стати «пошук рішень для цих проблем — замість того, щоб наполягати на війнах, які більше не мають сенсу».

Окрім цього, Папа Римський знову закликав не допускати нових перегонів озброєнь. Він наголосив на величезних витратах на військово-промисловий комплекс, тоді як ці кошти, на думку Лева XIV, могли б бути спрямовані на розв’язання глобальних соціальних проблем.

«Ми витрачаємо величезні суми на цю потужну збройову промисловість: промисловість, з якої невелика еліта отримує величезні прибутки завдяки розпалюванню воєн. Тим часом ці мільярди євро або доларів можна було б використати для розв’язання таких проблем, як голод у світі, нестача житла та безробіття», — висловився Папа.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що спецпосланець Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі, їде до Москви втретє на переговори з російською владою. Це частина гуманітарної місії щодо України, дорученої Папою Римським. Головні теми обговорення — повернення депортованих українських дітей, обмін полоненими, проблеми цивільних та сприяння завершенню війни.

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Зауважимо, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що у жовтні Україна, США та Росія планують провести тристоронню зустріч для обговорення технічних питань, зокрема зменшення ударів по енергетиці, безпеки судноплавства та припинення терору.

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