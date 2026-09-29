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- Шоу-бізнес
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57-річна Дженніфер Еністон у бікіні покаталася на сапборді
Зірка вирішила поділитися з шанувальниками рідкісними фотографіями зі свого особистого життя.
57-річна акторка Дженніфер Еністон опублікувала у своєму Instagram серію різних фото, зроблених, найімовірніше, влітку. На одному з них вона позувала в бікіні посеред океану на яскраво-червоній дошці для сапбордингу.
Також вона опублікувала милі фотографії зі своїми собаками — а їх у неї троє, знімками зі спортивного тренування та з тканинною маскою на обличчі.
А також зі своїм коханим Джимом Кертісом.
«Недільна любов», — лаконічно підписала знімки акторка.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон публічно зізналася у коханні своєму бойфренду.
Зазначимо, роман Еністон і Кертіса став публічним у 2025 році. До цього знаменитості деякий час дружили, а потім їхні стосунки переросли в романтичні. Відтоді пару періодично бачать разом, однак акторка досить рідко говорить про особисте життя публічно.