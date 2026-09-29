57-річна Дженніфер Еністон у бікіні покаталася на сапборді

Дженніфер Еністон / © Associated Press

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57-річна акторка Дженніфер Еністон опублікувала у своєму Instagram серію різних фото, зроблених, найімовірніше, влітку. На одному з них вона позувала в бікіні посеред океану на яскраво-червоній дошці для сапбордингу.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Також вона опублікувала милі фотографії зі своїми собаками — а їх у неї троє, знімками зі спортивного тренування та з тканинною маскою на обличчі.

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Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

А також зі своїм коханим Джимом Кертісом.

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Хлопець Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

«Недільна любов», — лаконічно підписала знімки акторка.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон публічно зізналася у коханні своєму бойфренду.

Зазначимо, роман Еністон і Кертіса став публічним у 2025 році. До цього знаменитості деякий час дружили, а потім їхні стосунки переросли в романтичні. Відтоді пару періодично бачать разом, однак акторка досить рідко говорить про особисте життя публічно.

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