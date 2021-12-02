"Устарела на 20 лет": школьную программу по информатике собираются сменить

Рабочая группа, занимающаяся модернизацией предмета, уже создана.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с Министерством образования и науки Украины инициировал изменение школьной программы по информатике.
Об этом глава Минцифры сообщил в своем Telegram-канале.
Федоров отметил, что уже даже создана рабочая группа, которая будет заниматься модернизацией учебной программы.
"Предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не забирать у них интерес к технологиям из-за программы, устаревшей лет на 20", — подчеркнул глава Минцифры.
Он также подчеркнул, что цифровая грамотность сегодня — жизненно необходимая вещь, и учить правильно пользоваться технологиями важно с детства, в частности, в школах на уроках информатики, и делать это нужно качественно.
Напомним, ранее Михаил Федоров анонсировал несколько новых услуг, которые будут доступны в государственном приложении "Дия".