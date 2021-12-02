"Устарела на 20 лет": школьную программу по информатике собираются сменить

"Устарела на 20 лет": школьную программу по информатике собираются сменить

Рабочая группа, занимающаяся модернизацией предмета, уже создана.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с Министерством образования и науки Украины инициировал изменение школьной программы по информатике.

Об этом глава Минцифры сообщил в своем Telegram-канале.

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Федоров отметил, что уже даже создана рабочая группа, которая будет заниматься модернизацией учебной программы.

"Предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не забирать у них интерес к технологиям из-за программы, устаревшей лет на 20", — подчеркнул глава Минцифры.

Он также подчеркнул, что цифровая грамотность сегодня — жизненно необходимая вещь, и учить правильно пользоваться технологиями важно с детства, в частности, в школах на уроках информатики, и делать это нужно качественно.

Напомним, ранее Михаил Федоров анонсировал несколько новых услуг, которые будут доступны в государственном приложении "Дия".

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