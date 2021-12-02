Голова дипломатії ЄС відвідає Україну і поїде на Донбас

Голова дипломатії ЄС відвідає Україну і поїде на Донбас

Кулеба обговорив із Боррелем також жорсткі санкції проти Росії у разі нової агресії.

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель планує найближчим часом приїхати з робочим візитом до України і на Донбас.

Про це йшлося на зустрічі голови МЗС Дмитра Кулеби із Боррелем, повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба детально розповів Боррелю про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України, загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії проти нашої держави. У зв'язку з цим він закликав ЄС прискорити роботу над розробкою жорстких економічних санкцій проти Росії в разі розширення агресії.

Крім цього, український міністр висловив вдячність ЄС за багаторічну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зусилля зі зміцнення стійкості української економіки та посилення безпеки нашої держави. Також Кулеба запросив Борреля відвідати Україну, зокрема, і Донбас. Голова дипломатії ЄС підтвердив намір найближчим часом здійснити візит.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розглядає повне виконання Мінських угод щодо Донбасу як ключову умову для змін у поточних двосторонніх відносинах між ЄС і Росією.

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