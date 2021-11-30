Путін сказав, чи має намір РФ нападати на Україну

Путін сказав, чи має намір РФ нападати на Україну

Путін каже, якщо Україні та РФ вдасться налагодити відносини, то ніхто не побоюватиметься за безпеку своїх територій.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інформацію про можливий новий напад Москви на Україну.

Про це він сказав на Форумі 30 листопада, пишуть росЗМІ.

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Путін каже, що інформація про плани Росії вторгнутися знову на територію України надходить ще від кінця 2020 року-початку 2021 року. Але, за його словами, цього не сталося.

"Про можливість введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього досі не сталося", - заявив Путін.

Крім того, він висловив думку, що Україні та РФ потрібно налагодити відносини. Путін уточнив, нібито, якщо це станеться, то, мовляв, загроз ніхто не відчуватиме.

"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то жодних загроз ніхто не буде відчувати", - сказав Путін.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

Як повідомлялося, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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