Путин сказал, намерена ли РФ нападать на Украину

Путин говорит, что если Украине и РФ удастся наладить отношения, то никто не будет опасаться за безопасность своих территорий.

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном новом нападении Москвы на Украину.

Об этом он сказал на Форуме 30 ноября, пишут росСМИ.

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Путин говорит, что информация о планах России вторгнуться снова на территорию Украины поступает еще с конца 2020-начала 2021 года. Но, по его словам, этого не случилось.

"О возможности введения российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого пока не произошло", — заявил Путин.

Кроме того, он выразил мнение, что Украине и РФ следует наладить отношения. Путин уточнил, что если это произойдет, то, мол, угроз никто не будет испытывать.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учету интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать", — сказал Путин.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Как сообщалось, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

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