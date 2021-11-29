Лукашенко заявил, что Беларусь будет воевать с Россией против Украины

Лукашенко утверждает, что если буде обострение, в частности, на Донбассе, Беларусь в стороне не останется.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне в случае обострения конфликта на Донбассе, и выразил поддержку РФ.
Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, мол, если бы РФ собиралась нападать на Украину, то Москва сообщила бы Минску об этом. Впрочем, он заявил, что в случае обострения конфликта на Донбассе, Беларусь будет на стороне России.
"Они прекрасно понимают: если они снова развяжут войну на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу", — сказал Лукашенко.
По его словам, "никаких фактов причин" для укрепления границы якобы пока нет. В то же время, он утверждает, что, мол, западные страны используют кризис с мигрантами, чтобы сдерживать белорусскую армию в случае нападения РФ.
Мигрантский кризис является элементом гибридной войны России
"Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении", – добавил Лукашенко.
Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.
Как сообщалось, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.
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