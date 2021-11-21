Разведка США предупреждает об угрозе вторжения РФ в Украину с наступлением холодов — CBS

Потенциальное вторжение якобы может произойти через несколько недель, если Запад не вмешается в ситуацию.
Сотрудники американской разведки предупреждают европейских союзников об усилении угрозы военного вторжения России в Украину с наступлением холодов.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News.
По данным издания, потенциальное вторжение "зависит от погоды, но может произойти через несколько недель, если не будет вмешательства со стороны Запада".
"В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники американской разведки предупреждают, что на этот раз это может быть подготовкой к фактическому вторжению в регион Донбасса на востоке Украины", — говорится в материале.
Как сообщалось, Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.
На Западе все чаще говорят об изменении стратегии России по отношению к Украине и предупреждают о вероятности вторжения. Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес даже призвал одобрить новые санкции против РФ на этот случай.
Однако в украинском Министерстве обороны не верят, что Россия решится на открытое вторжение на территорию Украины.
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