В Минобороны не верят в открытое наступление России

В Минобороны не верят в открытое наступление России

Резников убежден, что Украина способна защититься

Министр обороны Алексей Резников не верит, что Россия решится на открытое вторжение на территорию Украины.

Об этом он сказал во время интервью "Голосу Украины".

Резников считает, что нападение маловероятно, ведь Украина может дать отпор. В ответ на вопрос о большом наступлении России и захвате территорий он коротко ответил: "Не верю в это".

"Наши вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным главнокомандующим четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", — сказал Резников.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

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