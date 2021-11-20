В Украине подорожали огурцы и капуста, подешевели – кабачки

В Украине подорожали огурцы и капуста, подешевели – кабачки

Причина изменения цен – похолодание.

В Украине на оптовых рынках из-за похолодания подорожали некоторые овощи.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes.

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В частности, выросли в цене огурцы и белокочанная капуста. Огурцы в настоящее время стоят 45-50 грн/кг. Цены на капусту разные – в зависимости от сорта. В частности, белокочанка стоит 6-6,5 грн/кг. Стоимость молодой капусты — 8-10 грн/кг, пекинской – 7-10 грн/кг, красноголовой – 10 грн/кг, савойской – 10-14 грн/кг, цветной – 20, брюссельской – 85 грн/кг.

На рынке "Нежданная" тем временем подешевели кабачки. За килограмм просят 30 грн, что на 5 грн меньше.

Стоимость томатов тоже разная: красный – от 6 до 17 грн/кг, розовый – 20 грн/кг, черный – 25 грн/кг.

Красные конусовидные перцы – 15-26 грн/кг, спелые кубовидные – 40 грн/кг.

Картофель – 6 грн/кг. Морковь – 4.5-6 грн/кг. Лук – 8-9 грн/кг. Свекла – 9.5 грн/кг.

Как сообщалось, в Украину в октябре ввезли из-за границы рекордное количество сыра – 4,2 тыс. тонн. Основными поставщиками сыра в Украину стали: Польша (41%), Германия (14%) и Нидерланды (11%). Тем временем украинский сыр везут в Казахстан (70%) и Молдову (25%).

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