О скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут фильм

Лента будет документальной.

О скандальном разводе голливудского актера Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд снимут документальный фильм.

За съемку картины взялся стриминговый сервис Discovery+. К слову, на экраны выйдут два эпизода фильма. По словам создателей картины, зрители смогут проследить точки зрения обоих актеров, пишет Deadline.

В первой части будет рассказываться о том, как Джонни Депп видит эту историю. Актер попытается доказать, что его экс-жена — "лицемерка и манипулятор".

Джонни Депп и Эмбер Херд / Getty Images

Во второй части фильма Эмбер Херд расскажет "свою правду". Она попытается доказать, что Джонни Депп "настоящий монстр".

Кстати, в документальной ленте также покажут архивные записи с судебных заседаний, о которых раньше никто не знал.

"Благодаря кассетам, домашним видео и текстовым сообщениям, предоставленным суду, наш фильм покажет зрителям всю правду их взаимоотношений", — заявил продюсер фильма.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Getty Images

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак длился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Женщина утверждает, что Джонни наркоман, жестокий абьюзер и тиран. Депп в свою очередь уверяет, что Эмбер лжет.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Getty Images

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