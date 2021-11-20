Про скандальне розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд знімуть фільм

Про скандальне розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд знімуть фільм

Стрічка буде документальною.

Про скандальне розлучення голлівудського актора Джонні Деппа та акторки Ембер Герд знімуть документальний фільм.

За знімання стрічки взявся стримінговий сервіс Discovery+. До слова, на екрани вийдуть два епізоди фільму. За словами творців картини, глядачі зможуть прослідкувати точки зору обох акторів, пише Deadline.

У першій частині розповідатиметься про те, як Джонні Депп бачить цю історію. Так, актор спробує довести, що його ексдружина - "лицемірка та маніпуляторка".

Джонні Депп і Ембер Герд / Getty Images

У другій частині фільму Ембер Герд розповість "свою правду". Вона спробує довести, що Джонні Депп "справжній монстр".

До слова, у документальній стрічці також покажуть архівні записи з судових засідань, про які раніше ніхто не знав.

"Завдяки касетам, домашнім відео та текстовим повідомленням, які були надані суду, наш фільм покаже глядачам всю правду їхніх взаємин", - заявив продюсер фільму.

Джонні Депп і Ембер Герд / Getty Images

Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджує, що Джонні наркоман, жорстокий аб’юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняє, що Ембер бреше.

Джонні Депп і Ембер Герд / Getty Images

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