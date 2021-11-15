Картоплю можна відварити, стушкувати, підсмажити, запекти. Вона смакує і в салатах, і в перших стравах.

Картопляні котлети стануть чудовою альтернативою м'ясним і внесуть різноманітність у домашнє меню.

Інгредієнти:

0,5 кг картоплі

1 яйце

50 г вершкового масла

2 столові ложки борошна

панірувальні сухарі

олія

сіль

Приготування

Очищену картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, відцідити, додати вершкове масло і потовкти в пюре.

У пюре, що охололо, вбити яйце, всипати борошно і ретельно вимішати.

З приготовленої картопляної маси сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і смажити на олії до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Подавайте картопляні котлети гарячими з овочевими салатами чи соліннями.

Хорошим доповненням до таких котлет буде грибний соус або сметана з роздавленим зубком часнику і дрібнорубаною зеленню.

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Щоб внести нові смакові відтінки, додайте в картопляну масу обсмажену цибулю або подрібнену зелень і приправте меленим перцем, паприкою, карі, горіхом мускатним або сумішшю сушених середземноморських трав. Для цієї мети хороші також ароматизовані солі типу сванської, але в такому разі, відварюючи картоплю, не соліть її.

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