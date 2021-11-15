Картоплю можна відварити, стушкувати, підсмажити, запекти. Вона смакує і в салатах, і в перших стравах.
Картопляні котлети стануть чудовою альтернативою м'ясним і внесуть різноманітність у домашнє меню.
Інгредієнти:
- 0,5 кг картоплі
- 1 яйце
- 50 г вершкового масла
- 2 столові ложки борошна
- панірувальні сухарі
- олія
- сіль
Приготування
Очищену картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, відцідити, додати вершкове масло і потовкти в пюре.
У пюре, що охололо, вбити яйце, всипати борошно і ретельно вимішати.
З приготовленої картопляної маси сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і смажити на олії до утворення рум'яної скоринки.
На замітку
Подавайте картопляні котлети гарячими з овочевими салатами чи соліннями.
Хорошим доповненням до таких котлет буде грибний соус або сметана з роздавленим зубком часнику і дрібнорубаною зеленню.
Щоб внести нові смакові відтінки, додайте в картопляну масу обсмажену цибулю або подрібнену зелень і приправте меленим перцем, паприкою, карі, горіхом мускатним або сумішшю сушених середземноморських трав. Для цієї мети хороші також ароматизовані солі типу сванської, але в такому разі, відварюючи картоплю, не соліть її.
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