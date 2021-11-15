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Картофельные котлеты

Картофельные котлеты

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Картофель можно отварить, потушить, поджарить, запечь. Он хорош и в салатах, и в первых блюдах. 

Картофельные котлеты станут прекрасной альтернативой мясным и внесут разнообразие в домашнее меню.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг картофеля
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • 2 столовые ложки муки
  • панировочные сухари
  • растительное масло
  • соль

Приготовление

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде до готовности, отцедить, добавить сливочное масло и растолочь в пюре.

В остывшее пюре вбить яйцо, всыпать муку и тщательно вымешать.

Из приготовленной картофельной массы сформовать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и жарить на растительном масле до образования румяной корочки.

На заметку

Подавайте картофельные котлеты горячими с овощными салатами или соленьями.

Хорошим дополнением к таким котлетам будет грибной соус или сметана с раздавленным зубком чеснока и мелкорубленой зеленью.

Чтобы внести новые вкусовые оттенки, добавьте в картофельную массу обжаренный лук или измельченную зелень и приправьте молотым перцем, паприкой, карри, мускатным орехом либо смесью сушеных средиземноморских трав. Для этой цели хороши также ароматизированные соли типа сванской, но в таком случае, отваривая картофель, не солите его.

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