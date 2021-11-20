В Польше трагически погиб украинец: врезался фургоном в трамвай

Водитель трамвая и двое пассажиров получили легкие травмы и были госпитализированы.
В Польше погиб украинец. Трагедия произошла 19 ноября около 14:30 в Силезском воеводстве – городе Свентохловице.
Об этом сообщает inpoland.net.pl.
Фургон доставки, за рулем которого находился гражданин Украины, столкнулся с трамваем на пересечении улиц Битомской и Повстанцев Силезских.
После этого грузовик влетел в столб. Водителя зажало, его доставали спасатели с помощью спецсредств.
К сожалению, спасти мужчину не удалось.
В свою очередь водитель трамвая и двое пассажиров получили легкие травмы и были госпитализированы.
На месте инцидента работали 15 пожарных, шесть единиц техники, медицинский вертолет.
Напомним, в Польше накануне бушевала непогода: сильный ветер не только натворил беды, но и унес человеческую жизнь.
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