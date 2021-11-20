Брітні Спірс публічно звинуватила Крістіну Агілеру в брехні

Зірка прокоментувала інтерв'ю Агілери.

Американська співачка Брітні Спірс негативно висловилась щодо Крістіни Агілери.

Річ у тім, що Агілера нещодавно дала інтерв'ю на церемонії Latin Grammy Awards 2021. Зокрема, журналісти запитали артистку, чи привітала вона Брітні з тим, що вона нарешті звільнилась від опіки. Втім, реакція співачки на запитання було досить дивною. Менеджер виконавиці сказав, що "вони не будуть розмовляти про Брітні".

"Я не можу… Але я рада за неї", - єдине, що сказала співачка.

Брітні Спірс прокоментувала інтерв'ю Крістіни Агілери / instagram.com/britneyspears

Схоже, Брітні також подивилася це інтерв'ю. Зірка у своєму Instagram повідомила, що "мовчати – значить брехати".

"Я люблю і обожнюю всіх, хто підтримував мене... Але відмовитися говорити, коли знаєш правду, - значить збрехати. Я 13 років жила у жахливій корумпованій системі, але чому людям так важко говорити про це? Я та, хто пройшла через це! Всім прихильникам, які висловилися та підтримали мене, дякую… Так, це важливо для мене", — прокоментувала Брітні.

Також вона подякувала Леді Гагі. Зокрема, артистка однією з перших привітала Брітні.

Брітні Спірс прокоментувала інтерв'ю Леді Гаги / instagram.com/britneyspears

"Дякую тобі за такі теплі привітання. Я аж заплакала. Я люблю тебе", - подякувала Брітні Леді Гагі.

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