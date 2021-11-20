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Неподалік готелю у Дніпрі сталася стрілянина

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Неподалік готелю у Дніпрі сталася стрілянина

Стрілянина в Дніпрі.

Кількість потерпілих наразі уточнюється.

У середмінсті Дніправ, неподалік готелю "Дніпропетровськ", у ніч проти 20 листопада сталася стрілянина. 

Про це повідомляє видання Информатор з посиланням на правоохоронців. 

Зазначається, що стрілянина сталася 1:50. За попередньою інформацією, стріляли в повітря з автомата Калашникова. Наразі усі деталі встановлює експертиза. 

За попередньою інформацією, між двома компаніями за невідомих причин трапився конфлікт. Саме після цього почалась стрілянина. Кількість потерпілих наразі уточнюється.

На місці події працювали 11 екіпажів поліції і чотири бригади "швидкої".

Стрілянина в Дніпрі. / © Информатор
Стрілянина в Дніпрі. / Информатор

Як повідомлялося, днями стрілянина сталася у середмісті Миколаєва. Один чоловік загинув, другий поранений. Після розстрілу вбивця втік, кинувши рушницю у сусідньому дворі.

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