Біг на червоне світло: у Франківську іномарка збила підлітка

Біг на червоне світло: у Франківську іномарка збила підлітка

Хлопець опинився у лікарні.

Увечері 19 листопада в Івано-Франківську автомобіль збив підлітка, який перебігав дорогу на червоне світло.

Про це з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА повідомило видання "Галка".

Аварія сталася на вулиці Мазепи. Зазначається, що 26-річний мешканець Надвірної на автомобілі Mercedes- рухався на зелений сигнал світлофора і наїхав неповнолітнього пішохода. 15-річний хлопець перебігав проїзну частину вулиці на червоний сигнал світлофора.

У результаті наїзду підліток отримав тілесні ушкодження. Потерпілого шпиталізували до обласної дитячої лікарні.

Як повідомлялося, смертельна аварія сталася у спальному районі Харкова: легковик врізався у стовп. 36-річний водій не впорався з кермуванням, а тому вилетів на зупинку громадського транспорту. Автівку на повній швидкості зупинила лише бетонна опора. Після зіткнення авто перетворилося на купу брухту. Кермувальник отримав важкі травми. Він помер ще до приїзду медиків.

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