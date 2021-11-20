День ангела 21 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії п'яти імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 21 листопада святкують: Гавриїл, Марфа, Михайло, Павло, Рафаїл.

Чоловічі іменини

Гавриїл

Гавриїл дослівно з древньоєврейської перекладається "Пан Божий", "Пан від Бога", "Божий Правитель". Гаврило - принциповий, красномовний, пунктуальний, товариський і щирий чоловік. Ці якості допоможуть йому у професійній діяльності. Кар'єра для нього відіграє вкрай важливу роль, оскільки він прагне матеріального добробуту і фінансової свободи. Його діяльність може бути пов'язана з точними науками, освітою, медициною або, навпаки, з психологією або релігією.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник.

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Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Рафаїл

Ім'я Рафаїл – це ім'я єврейського походження і має дуже велике поширення у всьому світі. Це ім'я носить один з ангелів в авраамічних релігіях, в перекладі воно означає "Бог зцілив". Рафаїл - майстер спілкування. Він вміє порозумітися з абсолютно різними людьми. Це робить його бажаним гостем у будь-якій компанії, а товаришів у Рафаїла дуже багато. Він часто успішно користується своєю популярністю, але робить це витончено.

Жіночі именини

Марфа

Ім'я Марфа за походженням єврейське і згадується в Новому Завіті. Це ім'я носила сестра Лазаря Віфанського, у якого зупинявся Ісус Христос. Марфа зазвичай доброзичлива, гостинна, комунікабельна, красномовна, рухлива, енергійна і добродушна. У своїй більшості жінки з цим іменем позитивні, здатні знайти своє місце в будь-якому суспільстві. Вони завжди здатні знаходити гарне в поганому. Носительки цього імені ненавидять людей корисливих, нав'язливих і надто самовпевнених.

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