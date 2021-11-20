В Іспанії екстрено посадили літак через загрозу вибуху на борту

В Іспанії екстрено посадили літак через загрозу вибуху на борту

Інформація про замінування врешті виявилась неправдивою.

Внутрішній рейс в Іспанії здійснив термінову посадку через можливе мінування.

Про це 19 листопада повідомило інформагентство Сіньхуа.

Після екстреного приземлення виявилося, що ніякої вибухівки у літаку немає.

“Літак, що рухався за регулярним маршрутом між Більбао та північно-західним містом Ла-Корунья, був змушений здійснити аварійну посадку, отримавши попередження про вибуховий пристрій на борту”, - йдеться у матеріалі.

На борту літака перебували 105 пасажирів та 6 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав унаслідок інциденту.

Читайте також: