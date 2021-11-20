В Испании экстренно посадили самолет из-за угрозы взрыва на борту

Информация о заминировании оказалась ложной.
Внутренний рейс в Испании совершил срочную посадку из-за возможного минирования.
Об этом 19 ноября сообщило информагентство Синьхуа.
После экстренного приземления оказалось, что никакой взрывчатки в самолете нет.
"Самолет, следовавший по регулярному маршруту между Бильбао и северо-западным городом Ла-Корунья, был вынужден совершить аварийную посадку, получив предупреждение о взрывном устройстве на борту", — говорится в материале.
На борту самолета находились 105 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал в результате инцидента.
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