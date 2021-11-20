Недалеко от отеля в Днепре произошла стрельба

Недалеко от отеля в Днепре произошла стрельба

Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

В среднем Днепре, недалеко от гостиницы "Днепропетровск", в ночь на 20 ноября произошла стрельба.

Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на правоохранителей.

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Отмечается, что стрельба произошла в 1:50. По предварительной информации, стреляли в воздух из автомата Калашникова. Все детали устанавливает экспертиза.

По предварительной информации, между двумя компаниями по неизвестным причинам произошел конфликт. Именно после этого началась стрельба. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работали 11 экипажей полиции и четыре бригады "скорой".

Стрельба в Днепре. / Информатор

Как сообщалось, на днях стрельба произошла в центре Николаева. Один человек погиб, другой ранен. После расстрела убийца скрылся, бросив ружье в соседнем дворе.

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