Недалеко от отеля в Днепре произошла стрельба

Количество пострадавших в настоящее время уточняется.
В среднем Днепре, недалеко от гостиницы "Днепропетровск", в ночь на 20 ноября произошла стрельба.
Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на правоохранителей.
Отмечается, что стрельба произошла в 1:50. По предварительной информации, стреляли в воздух из автомата Калашникова. Все детали устанавливает экспертиза.
По предварительной информации, между двумя компаниями по неизвестным причинам произошел конфликт. Именно после этого началась стрельба. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.
На месте происшествия работали 11 экипажей полиции и четыре бригады "скорой".
Как сообщалось, на днях стрельба произошла в центре Николаева. Один человек погиб, другой ранен. После расстрела убийца скрылся, бросив ружье в соседнем дворе.
Читайте также:
- Обнаружила через полтора года : в мочевом пузыре жительницы Франковска врачи оставили катетер во время операции
- Тело женщины нашли на другом конце города: в центре Львова маршрутка сбила двух пешеходов и тащила труп по улицам
- Бег на красный свет: во Франковске иномарка сбила подростка