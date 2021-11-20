Бритни Спирс публично обвинила Кристину Агилеру во лжи

Звезда прокомментировала интервью Агилеры.

Американская певица Бритни Спирс негативно высказалась насчет Кристины Агилеры.

Дело в том, что Агилера недавно дала интервью на церемонии Latin Grammy Awards 2021. В частности, журналисты спросили артистку, поздравила ли она Бритни с тем, что она наконец-то освободилась от опеки. Впрочем, реакция певицы на вопрос была довольно странной. Менеджер исполнительницы сказал, что "они не будут говорить о Бритни".

"Я не могу… Но я рада за нее", — единственное, что сказала певица.

Бритни Спирс прокомментировала интервью Кристины Агилеры / instagram.com/britneyspears

Похоже, Бритни тоже посмотрела это интервью. Звезда в своем Instagram сообщила, что "молчать – значит лгать".

"Я люблю и обожаю всех, кто поддерживал меня... Но отказаться говорить, когда знаешь правду, — значит соврать. Я 13 лет жила в ужасной коррумпированной системе, но почему людям так трудно говорить об этом? Я та, кто прошла через это ! Всем сторонникам, которые высказались и поддержали меня, спасибо… Да, это важно для меня", — прокомментировала Бритни.

Также она поблагодарила Леди Гагу. В частности, артистка одной из первых поздравила Бритни.

Бритни Спирс прокомментировала интервью Леди Гаги / instagram.com/britneyspears

"Благодарю тебя за такие теплые поздравления. Я даже заплакала. Я люблю тебя", — поблагодарила Бритни Леди Гагу.

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