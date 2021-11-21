Астролог назвал самые воинственные знаки Зодиака

Дать отпор обидчикам, когда это необходимо в жизненных ситуациях, у кого-то получается лучше, а у кого-то – хуже.

Однако есть люди, которые всегда находятся во всеоружии и готовы оказать сопротивление неприятелю. Астролог Людмила Булгакова назвала самые воинственные знаки Зодиака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов очень трудно застать врасплох: они всегда готовы реагировать на недружественные выпады со стороны окружающих их людей, поэтому последним, общаясь с представителями знака, важно соблюдать осторожность. Причем нужно отдать им должное: для того чтобы поставить зарвавшуюся особу на место, им совершенно необязательно применять физическую силу или поднимать крик: Скорпионы могут "убить" обидчика одним словом и даже одним взглядом.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вспыльчивы донельзя – в случае столкновения с кем-либо они вспыхивают, как спичка, и горят, как жгучий перец. В таком состоянии они своими действиями способны превзойти стаю обозленных обезьян: их поступки злы и опрометчивы, а слова – резки и обидны даже для тех, кто привык к несносным выходкам представителей знака. Впрочем, надо отдать им должное: они довольно быстро успокаиваются: злопамятность Овнам не свойственна – уже через пару часов они и не вспомнят, почему так сильно бушевали.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы воинственны по определению, недаром символом знака является кентавр с луком и стрелой: они всегда готовы выстрелить – главное, определить цель. В этом смысле представители знака чаще всего борются за справедливость и защищают обиженных, отодвигая собственные интересы на второй план. Впрочем, за себя – в случае необходимости – они тоже могут постоять, но далеко не с таким пылом, как они это делают, вступаясь за тех, кто, на их взгляд, пострадал незаслуженно.

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