Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Совет дня: необходимо всячески сопротивляться пассивности, которая может одолевать в этот день. Если не хватает энергии на серьезные дела, желательно заняться своим хобби – благо, на календаре выходной.

Символ дня: лед.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: этому дню свойственны лень и пассивность.

Число дня: 9.

Цвет дня: зеленый.

Камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго и сильно изматывают, хотя, к счастью, и не приносят неприятных осложнений.

Афоризм дня: "Мы охотно признаемся в небольших недостатках, тем самым стараясь убедить окружающих в том, что у нас нет крупных" (Франсуа де Ларошфуко).

Геометрическая фигура дня: изломанная линия.

Брак и отношения дня: день неудачен как для заключения брака, так и для назначения свиданий.

Мистика дня: день, когда надо опасаться сглаза, поэтому не помешают оберегающие от него заговоры.

Табу дня: нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.

Читайте также: