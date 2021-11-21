Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Совет дня: необходимо всячески сопротивляться пассивности, которая может одолевать в этот день. Если не хватает энергии на серьезные дела, желательно заняться своим хобби – благо, на календаре выходной.
Символ дня: лед.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: этому дню свойственны лень и пассивность.
Число дня: 9.
Цвет дня: зеленый.
Камни дня: белый агат, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго и сильно изматывают, хотя, к счастью, и не приносят неприятных осложнений.
Афоризм дня: "Мы охотно признаемся в небольших недостатках, тем самым стараясь убедить окружающих в том, что у нас нет крупных" (Франсуа де Ларошфуко).
Геометрическая фигура дня: изломанная линия.
Брак и отношения дня: день неудачен как для заключения брака, так и для назначения свиданий.
Мистика дня: день, когда надо опасаться сглаза, поэтому не помешают оберегающие от него заговоры.
Табу дня: нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.
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