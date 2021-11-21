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Астрологический прогноз на 21 ноября

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Астрологический прогноз на 21 ноября

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Совет дня: необходимо всячески сопротивляться пассивности, которая может одолевать в этот день. Если не хватает энергии на серьезные дела, желательно заняться своим хобби – благо, на календаре выходной. 

Символ дня: лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: этому дню свойственны лень и пассивность.

Число дня: 9.

Цвет дня: зеленый. 

Камни дня: белый агат, сиреневый аметист. 

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго и сильно изматывают, хотя, к счастью, и не приносят неприятных осложнений. 

Афоризм дня: "Мы охотно признаемся в небольших недостатках, тем самым стараясь убедить окружающих в том, что у нас нет крупных" (Франсуа де Ларошфуко). 

Геометрическая фигура дня: изломанная линия. 

Брак и отношения дня: день неудачен как для заключения брака, так и для назначения свиданий. 

Мистика дня: день, когда надо опасаться сглаза, поэтому не помешают оберегающие от него заговоры. 

Табу дня: нужно отказаться от курения и употребления алкоголя. 

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