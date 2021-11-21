Астрологічний прогноз на 21 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Порада дня: необхідно всіляко чинити опір пасивності, яка може долати цього дня. Якщо не вистачає енергії на серйозні справи, бажано зайнятися своїм хобі – благо на календарі вихідний.

Символ дня: лід.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: цьому дню властиві лінощі та пасивність.

Число дня: 9.

Колір: зелений.

Камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек, шкіра.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, тривають довго і сильно вимотують, хоча, на щастя, і не дають неприємних ускладнень.

Афоризм дня: "Ми охоче зізнаємось у невеликих недоліках, тим самим намагаючись переконати оточення у тому, що у нас немає великих" (Франсуа де Ларошфуко).

Геометрична фігура дня: зламана лінія.

Шлюб і стосунки дня: день невдалий як укладання шлюбу, так і призначення побачень.

Містика дня: день, коли треба побоюватися пристріту, тому не завадять змовини, що оберігають від нього.

Табу дня: потрібно відмовитися від куріння та вживання алкоголю.

Читайте також: