21 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день принято идти в церковь и молиться перед иконой Архистратига Михаила с просьбой защитить от лукавого и темных сил.

Какой сегодня день

В воскресенье, 21 ноября, в мире отмечается Всемирный день телевидения и Всемирный день поздравлений.

В Украине в этот день празднуют День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск, в Боснии и Герцеговине – День заключения Дейтонских соглашений, в Бангладеше и Греции – День Вооруженных сил, в Венесуэле – День студента, в Бразилии – Национальный день гомеопатии, в Аргентине – День медсестры.

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Памятные даты 21 ноября

1877 — Томас Эдисон изобрел фонограф.

1916 — утонул "Британик", корабль-близнец "Титаника" налетев на немецкую мину.

1962 — президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

2004 — в Украине проходил второй тур выборов Президенты Украины. В 20:40 на Майдане Незалежности около 20 тысяч сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась оранжевая революция.

2013 — в Украине начался Евромайдан.

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Церковный праздник сегодня 21 ноября

21 ноября отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных, который чествует ангелов и архангелов.

Праздник был установлен в 4 веке Лаодикийским собором. Выбор даты связан с нумерологией: ноябрь — девятый месяц с начала года (что в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по Юлианскому календарю) месяца – указание на "день осмый", в который должен состояться Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.

Архангел Михаил в Писании называется "князем", "вождем воинства Господня" и изображается, как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное наименование "Архистратиг", то есть старший воин, вождь. Так, Архангел Михаил явился Иисусу Навину как помощник при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала творения Мессианского царства. Даниилу была предсказана помощь народу Божему со стороны Архангела Михаила в период будущих преследований при Антихристе.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя мыть голову. Наши предки верили, что так можно "смыть разум".

Сегодня категорически нельзя ссориться и даже повышать голос. Этот праздник – лучший день для примирения.

Нельзя рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся.

Приметы на 21 ноября

Наши предки в этот день шли в церковь, где молились перед иконой Архистратига Михаила с просьбой защитить от лукавого и темных сил.

В старину в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, ее иногда называли Михайловскими грязями. Однако не меньшей редкостью были и Михайловские морозы. По погоде на Михаила судили о предстоящей зиме. Наши предки в этот день следили за облаками: если в этот день погода будет сильная, то и осень будет хорошая. Если день Михайлов начинался с тумана, готовились к оттепели.

В селах начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда – начинались банкеты и гуляния. В этот день считалось не стыдным и побывать в гостях и самому гостей принять.

Угощались на Михаила обычно домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом. Празднования часто затягивались целую неделю — в строгий Филипповский пост.

Для украинцев этот день особенный, ведь именно архангел Михаил считается покровителем украинской столицы – города Киева.

21 ноября утренний туман означает, что скоро будет оттепель.

Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

Если будут стоять густые туманы, такая погода продержится до зимнего Николая.

Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежной и красной.

Если Михаил дождем служит – добрую и сухую весну гадает.

Иней – на большие снега, а туман – на оттепели.

День на Михаила пасмурный и на деревьях иней – к хорошему урожаю.

От Михаила зима морозы кует.

Именины 21 ноября

День ангела (именины) сегодня, 21 ноября, празднуют: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.

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