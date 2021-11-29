Зачем нужен тоник для лица

Многие девушки не придают значения этому этапу ухода за кожей лица, а зря.

С чего начинается ваш утренний уход за лицом? Наверное, с умывания водопроводной водой. Условно эту процедуру можно назвать очищением кожи. Затем вы наносите на лицо увлажняющий крем или другое косметическое средство. И вроде бы все хорошо, но что-то вы пропустили.

Это этап тонизации, которому, по моим наблюдениям, многие девушки не придают особого значения. Почему обязательно необходимо пользоваться тоником два раза в сутки и как выбрать "правильный" тоник по типу кожи, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ ТОНИК?

Тоник — это жидкое, прозрачное или полупрозрачное косметическое средство, которое на 95-98% состоит из дистиллированной воды высокого качества. Остальные 2-5% занимают фруктовые кислоты, эфирные или растительные масла, экстракты цветов, растений, витамины, полезные микроэлементы, полиминералы, природные консерванты. В состав некачественных средств входят еще фосфаты, парабены или продукты нефтепереработки. Также в тонике может присутствовать спирт одного или нескольких видов, количество которого варьируется от 5 до 50%.

Как же выглядит идеальный тоник? В его формуле содержатся натуральные увлажняющие, тонизирующие и очищающие компоненты. Кроме воды, это могут быть экстракт календулы, алоэ вера, ежевики, АНА-кислота, масло ши, розы, семян грейпфрута, витамины А, В, С, Е, д-пантенол, глицерин, провитамин В5 и так далее.

Состав отдельно взятого тоника зависит от типа или состояния кожи, для которой он предназначен. Но в любом случае спирт (Alcohol Denat, Benzyl Alcohol, Benzyl Alcohol), ацетон (Acetone), гидрогенизированное касторовое масло (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil), бутилфенил метилпропионал (Butylphenyl Methylpropional), гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde), парабены (Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben), парфюмированная композиция (Parfum) в составе хорошего тоника не присутствуют. Мало того, что они могут спровоцировать раздражение кожи или пересушить ее, так они еще и обладают токсическими свойствами.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТОНИК?

Наша кожа покрыта гидролипидной мантией (водно-жировая мантия), которая выполняет мощную защитную функцию. Проще говоря, она не позволят патогенным микроорганизмам проникать в глубокие слои кожи. Но при условии, если рН кожи находится в норме.

рН здоровой кожи — слабокислый, и составляет от 4,5 до 5,5 (5,7-6,0). В такой среде вредные бактерии и микробы погибают, а полезные размножаются. Если рН кожи увеличивается, то есть становится щелочным, нарушается процесс возобновления клеток, формируется угревая сыпь (патогенные бактерии активно размножаются), повышается чувствительность эпидермиса.

Каким же образом защелачивается кожа? Происходит это, когда вы умываетесь водопроводной водой, используете мыло, агрессивные очищающие средства. Постепенно такая уходовая процедура приводит к разрушению гидролипидной мантии. И вот в таких случаях на помощь приходит тоник, поскольку он:

нормализует и восстанавливает рН кожи;

препятствует процессу защелачивания;

завершает процесс очищения и подготавливает кожу к нанесению крема или сыворотки;

увлажняет эпидермис;

освежает кожу;

обладает антибактериальным, противовоспалительным, успокаивающим действием (дополнительные функции тоников).

Гидролипидная мантия способна восстанавливаться, но на это уходит много времени. Например, после использования мыла, рН которого составляет от 9 до 12, водно-жировая мантия буде восстанавливаться в лучшем случае 1,5-2 часа. А после умывания водопроводной водой, рН которой достигает 8-10, — около 5-6 часов. Но если воспользоваться правильным тоником по типу эпидермиса, этот процесс можно ускорить, вернув при этом коже необходимый уровень кислотности.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ТОНИК?

Как правило, тоник подбирается по типу эпидермиса. Существуют тоники для нормальной, комбинированной, сухой, чувствительной, жирной, проблемной, зрелой и стареющей кожи. Для нормального типа подойдет тоник, в составе которого присутствует термальная вода, бисабол, аллантоин, масло арганы, лимона, сок алоэ вера, экстракт розы, ромашки, гиалуроновая или молочная кислота.

Главная задача средства в данном случае заключается в нормализации рН кожи, регуляции выделения кожного сала и деликатном завершении этапа очищения. Обладательницам комбинированного типа кожи понадобиться средство, содержащее экстракт календулы, солодки, винограда, чистотела, кора ивы, витамины А, Е, минеральная вода, гамамелис, гликолевая, пентетовая, молочная или салициловая кислота.

Тоник для комбинированного эпидермиса призван деликатно удалять избыток кожного сала в Т-зоне, хорошо увлажняя при этом другие части лица. Поэтому в его составе не должен присутствовать спирт.

Тонизирующее средство для жирной кожи должно матировать ее, сужать поры и регулировать выработку сального секрета (себума), предотвращая появление комедонов. Исходя из этого, в его составе должны присутствовать салициловая или гликолевая кислота, цинк, экстракт гамамелиса, хвоща, розмарина, зеленого чая, эвкалипта, календулы, ментол, пантенол, аллантоин, масло можжевельника, витамин Е.

Проблемная кожа нуждается в регуляции работы сальных желез, глубокой очистке пор от себума, микрочастиц пыли, грязи, сужении пор и так далее. Поэтому в составе тоника для проблемной кожи ищите лимонную, гликолевую или салициловую кислоту, цинк, гидроксид натрия, камедь склероция, экстракт торреи, семян моринги, лотоса, зверобоя, календулы, алоэ вера, аллантоин, витамин В3.

Тоник для чувствительной кожи должен обладать успокаивающим, противовоспалительным, смягчающим и восстанавливающим действием. Отлично, если в его составе будет термальная вода, экстракт розы, ромашки, мелисы, алоэ вера, жасмина, глицерин, гидролат лаванды, ромашки, крапивы, липы, аллантоин, пантенол, сорбиновая, гиалуроновая, молочная кислота.

Сухой эпидермис необходимо хорошо увлажнить и витаминизировать, предотвратив появления сухости, стянутости или шелушения. Поэтому тоник для сухого типа кожи может состоять из гиалуроновой кислоты, коллагена, мочевины, глицерина, экстрактов лаванды, цветков василька, водяной лилии, бамбука, зеленого чая, огурца, масла авокадо, жожоба, эфирного масло розы, витамина Е.

Зрелая и стареющая кожа нуждается в витаминах, микроэлементах и интенсивном увлажнении. Главными компонентами тоника в данном случае выступают гиалуроновая кислота, коллаген, мочевина, пептиды, ретинол, лецетин, экстракт лаванды, винограда, примулы вечерней, розы, медовой вытяжки, ВНА-кислоты.

Отдельно хочу отметить, что существуют универсальные тоники, которые подходят для любого типа кожи. Также вы можете найти средство по назначению — увлажняющее, питающее, смягчающее, матирующее, отбеливающие и против черных точек.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОНИКОМ?

Небольшое количество тоника необходимо нанести на ватный диск или тканевую салфетку и протереть им очищенное сухое лицо. Делается это легкими движениями от центра лица к периферии: от подбородка к ушам, от центра лба к вискам, от крыльев носа к ушам, от межбровной части к кончику носа.

Также не забывайте уделять внимание шее и зоне декольте. Об этих зонах многие забывают.

Пользоваться тоником необходимо два раза в день: утром и вечером. После нанесения его не надо смывать. Он не вызывает дискомфортных ощущений и быстро впитывается. По завершению этапа очищения вы можете приступать к нанесению сыворотки или увлажняющего крема.

Тонизирование кожи — это важный этап ежедневного ухода, который нельзя пропускать. Если вы подберете хорошее средство по типу кожи, ваш рН всегда будет в норме, а кожа — чистой, увлажненной и красивой. Покупая тоник, обязательно обращайте внимание на его состав и уровень рН средства.

Примите во внимание, иногда на этикетке производитель указывает, что тоник подходит для двух видов кожи: нормальной и комбинированной, сухой и чувствительной, жирной и комбинированной. Перед покупкой хорошо изучите ингредиенты, которые присутствуют в составе таких средств. Если они не вызывают вопросов, можете их покупать.

Любите свою кожу и не забывайте ее тонизировать!

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