Тканевые маски для лица: стоит ли ждать чуда

Это доступный косметический продукт, который действительно способен улучшить состояние кожи, но как им правильно пользоваться знают не все.

Последние несколько лет тканевые маски являются одним из наиболее популярных косметических продуктов. Девушки разных статусов и возрастов регулярно их покупают, желая быстро привести кожу в порядок.

О том, что собой представляют тканевые маски, как воздействуют на кожу и обладают ли они омолаживающим действием, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ЧТО ТАКОЕ ТКАНЕВАЯ МАСКА

Тканевая маска — это целлюлозная салфетка, пропитанная специальным косметическим гелем или высококонцентрированной сывороткой. Каждая тканевая маска продается в индивидуальной, герметической упаковке и имеет прорези для глаз, носа и рта.

В чем же особенность тканевых масок?

Они плотно прилегают к роговому слою эпидермиса, создавая эффект окклюзии. Дело в том, что из нашей кожи постоянно испаряется вода. Если накрыть ее, например, тканевой маской, процесс испарения замедлится. Благодаря этому, уровень влаги в коже возрастет достаточно быстро. А активные вещества, входящие в состав маски, окажут на эпидермис мгновенное действие — тонизируют, освежат, выровняют тон.

Также тканевые маски способны:

очищать эпидермис;

смягчать;

устранять сухость и чувство стянутости;

успокаивать;

питать;

матировать;

устранять шелушения;

улучшать микроциркуляцию крови.

ВАЖЕН ЛИ СОСТАВ

Состав тканевой маски — это основа, от которой зависит полученный результат. Желательными ингредиентами масок являются: гиалуроновая, молочная кислота, коллаген, растительный сквален, глицерин, аллантоин, ниацинамид, мочевина, глюкозамин, пептиды, аминокислоты, сок алоэ вера, экстракт зеленого чая, кофе, шелка, дамасской розы, цитрусовых, масло ши, карите, макадамии, авокадо, витамины А, В, С.

Очень важно, чтобы в составе тканевой маски не было слишком много растворителей, консервантов и разных видов спирта. Если на первых местах в списке ингредиентов стоит бутиленгликоль, дипропиленгликоль, алкоголь или парабены, не ждите от маски "чудодейственного" эффекта.

Если у вас чувствительная и склонная к аллергии кожа, я рекомендую выбирать маски с максимально коротким и понятым составом. Конечно, в их составе могут и должны быть консерванты, но не в избыточном количестве: два полезных компонента на десять консервантов.

КАК ПОДГОТОВИТЬ КОЖУ К НАНЕСЕНИЮ ТКАНЕВОЙ МАСКИ

Перед применением тканевой маски кожу необходимо очистить и тонизировать. Также предварительно можно провести эксфолиацию (скрабирование/ пилинг).

Вынимать маску из упаковки нужно чистыми руками, не прикасаясь к тыльной стороне, которая будет соприкасаться с кожей. Как правило, производители учитывают этот момент, покрывая одну сторону маски защитной пленкой, или делают их двусторонними.

После того, как маска оказалась на лице, ее необходимо как следует расправить и принять горизонтальное положение. Протирать пыль, готовить борщ или разговаривать по телефону с тканевой маской на лице — не лучшая идея. Она должна максимально плотно приклеится к коже на время, указанное производителем.

Если вы хотите освежить кожу после перелета, находясь в аэропорту, очистить лицо можно при помощи мицеллярной воды или очищающих салфеток для лица. После очищения лицо желательно протереть бесспиртовым тоником. Ложиться с маской на лице, пребывая в общественном месте не обязательно, но посидеть все же придется.

Также очень важно соблюдать все рекомендации производителя. Если в инструкции указанно, что перед применением маски кожу необходимо очистить, сделайте это. После применения некоторых масок, нужно умываться теплой водой. Есть маски, после снятия которых, рекомендуют распределить остатки сыворотки по коже либо устранить их при помощи салфеток. Эти моменты я советую обязательно учитывать.

Старайтесь не передерживать маску дольше указанного в инструкции времени (от 10 до 30 минут). Она не должна намертво приклеится к коже. Если это случится, она не увлажнит ее, а наоборот пересушит и/ или спровоцирует раздражение.

Кроме того, нельзя оставлять дневную маску на ночь. Если вы хотите максимально увлажнить или подпитать кожу, применяйте специальные тканевые ночные маски.

Тканевые маски — это доступный каждой девушке косметический продукт, который действительно способен улучшить состояние кожи. Они отлично тонизируют, увлажняют, очищают, осветляют. Для получения более заметного эффекта пользоваться масками необходимо регулярно (хотя бы 1-2 раза в неделю) или курсами.

Однако хочу отметить, что тканевые маски не сокращают глубокие морщины, но повышают в длительной перспективе упругость кожи, не подтягивают овал лица. И не забывайте, что тканевые маски — элемент дополнительного ухода, поэтому об увлажняющих кремах, сыворотках, отшелушивающих процедурах забывать не стоит.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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